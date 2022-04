Le telecamere di ESPN a Reggio Calabria per German Denis

Pubblicato il 24 Aprile, 2022

L’emittente televisiva internazionale ha dedicato uno speciale al Tanque

German Denis e Reggio Calabria. Il binomio che ha ormai legato il calciatore argentino alla città dello Stretto ha attirato l’attenzione delle telecamere più importanti del palcoscenico internazionale.

Una troupe dell’emittente ESPN è giunta in città per intervistare El Tanque. Le telecamere hanno fatto visita alla Via Marina ed allo stadio Granillo dove il calciatore ha raccontato la sua vita da calciatore che -con ogni probabilità- terminerà proprio a Reggio Calabria.