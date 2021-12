Lecce, Baroni: “Sarò sempre grato alla Reggina ma il calcio poi va avanti”

Il commento di Marco Baroni dopo la vittoria contro la sua ex squadra

Una vittoria importantissima per il suo Lecce e la quarta sconfitta consecutiva -invece- per la sua ex squadra. Marco Baroni la scorsa stagione a Reggio Calabria ha fatto grandi cose, catapultando gli amaranto dalla zona play-out a quella play-off, mancato per pochissimi punti. Poi il divorzio che però non ha mai messo in cattiva luce il tecnico toscano che al triplice fischio ha così commentato: