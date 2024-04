Leclerc lancia il suo gelato: “Perché resistere?” (VIDEO)

Pubblicato il 11 Aprile, 2024

E’ appena apparso in alcuni supermercati e già è fonte di ispirazione per meme, reel, video su TikTok, insomma, di tutto e di più suo social. Indipendentemente dalla bontà, il gelato di Charles Leclerc è un immediato successo…

Perché adesso è ufficiale. Il pilota che sfreccia in Formula Uno a bordo della Ferrari, si è lanciato nell’imprenditoria con la gelateria Lec. Dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, ecco l’ufficialità con tanto di immagini che documentano i barattoli che lanciano la sfida alle altre marche.

Secondo f1generale.com la presentazione della nuova attività del monegasco avverrà domani alle 11 in un locale in zona Moscova.

Ma già è cominciata la distribuzione, per ora in un nota catena di supermercati diffusa nel Nord Italia, dove è in vendita a 4,99 euro, cioè 18,62 euro al chilo.

“Un progetto per me molto speciale: una nuova, grande avventura intrapresa al di fuori del circuito di gara – aveva detto Leclerc – Come atleta professionista è fondamentale per me mantenere uno stile di vita sano dove la mia performance è fortemente legata all’impegno, all’allenamento e alla forma fisica. Questo, tuttavia, non mi impedisce di concedermi qualche piccolo piacere proibito, in particolare quello di un cibo che adoro. Forse hai già capito quale”.

