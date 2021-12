Leivi: ritrovato l’uomo disperso. Le foto

Delle urla di richiesta di aiuto, pervenute dal bosco, hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. E’ stata una lunga notte per i Vigili del fuoco e non solo che hanno iniziato subito le ricerche con squadre di vari enti che hanno collaborato all’individuazione.

Verso mezzanotte un team composto da Vigili del fuoco e personale del Soccorso Alpino CNSAS ha localizzato l’uomo. Un signore di 85 anni ritrovato in buona salute, se non per un probabile piede rotto. L’anziano è stato stabilizzato e trasportato sulla strada e affidato alle cure del 118

Il territorio comunale di Leivi, si colloca a est di Genova, alle pendici dell’Appennino ligure, nell’anfiteatro collinare formato dalla valle del torrente Rupinaro, alle spalle della città di Chiavari.