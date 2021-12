La città di Grottaglie si appresta a vivere un Natale pieno di eventi, passeggiate e mostre. Dal centro storico alle vie del commercio, la coinvolgente atmosfera natalizia è pronta ad invadere le vie della città che, da giovedì 9 dicembre 2021 e sino all’ Epifania, saranno animate da spettacoli, eventi, concerti, passeggiate nel centro storico e la tradizionale mostra del presepe. Si parte giovedì 9 dicembre con un doppio appuntamento culturale. Il primo, alle ore 16 presso il Cinema Vittoria, con la presentazione del libro “Le cicatrici del porto sicuro”, a cura dell’Associazione Babele. Alle ore 18, all’interno dell’auditorium Carla Piccoli dell’istituto Pignatelli, il presidio del Libro incontra l’autrice Michele Marzano che, con il suo “Stirpe e Vergogna”, ci invita a riflettere sul senso dell’essere italiani. Ad alimentare il clima di festa ci penseranno i numerosi intrattenimenti previsti dall’associazione commercianti di Grottaglie, dall’associazione “Handmade Creative” e “ODV uomini vivi” che, in quattro eventi, accompagneranno i cittadini e i tanti visitatori nello shopping natalizio. Ma il Natale è anche il momento in cui si può scegliere di stare più vicino agli altri e fare un gesto che per le persone più vulnerabili. Attenzione, quindi, anche al sociale grazie alla raccolta fondi organizzata nell’ambito di percorsi eno-gastronomici e mercatini natalizi. Immancabile la tradizionale rassegna della Mostra del Presepe che quest’anno giunge alla 42esima edizione e, dal 19 dicembre, ritorna in presenza dopo un anno di fermo. L’Amministrazione comunale ha stilato il calendario degli appuntamenti natalizi – dichiara l’assessore alla cultura e turismo, Antonio Vinci – collaborando con tutte le realtà private ed associative del territorio. Un grande contenitore per valorizzare il patrimonio artistico, culturale e sociale della nostra città che è fondamentale per alimentare quel movimento culturale che favorisce unione sociale. “Cittadini protagonisti del Natale – chiosa il Sindaco, Ciro D’Alò. Entusiasmate il successo che l’iniziativa dei cittadini del centro storico, sta riscuotendo a livello turistico. Sono tanti i visitatori che in questi giorni passeggiano nel nostro centro storico alla ricerca delle nchiosce e dei vicoli addobbati dai residenti. Un importante messaggio di unione e collaborazione per vivere e regalare una maggiore atmosfera di festa.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Fino al 7 gennaio

ADOLESCENCE

15 YEARS FUCKING WITH ART

via Santa Sofia, 47

Visitabile su prenotazione scrivendo a studiocromie@gmail.com



Giovedì 9 dicembre

ore 16.00, Cinema Vittoria, Piazza IV NovembreLe cicatrici del porto sicuro, il diario di un sopravvissuto

presentazione del libro

a cura di Associazione Babele



ore 18.00, Auditorium I.C.S. “F.G. Pignatelli”

“Stirpe e Vergogna” (Rizzoli 2021)

presentazione del libro

conversazione con l’autrice Prof.ssa Michela Marzano

a cura di Presidio del Libro

Sabato 11 dicembreore 11 e ore 16, Castello EpiscopioGiornata Internazionale del Contemporaneo

Visite guidate su prenotazione

a cura del Museo della Ceramica



Domenica 12 dicembre dalle 9:30 alle 22:00, via Marconi

Grottaglie in Festa – Aspettando Babbo Natale & l’Epifania!

Natalè in via MarconiPercorso enogastronomico con artisti di strada

a cura dell’Associazione commercianti di Grottaglie

ore 20.30, Chiesa Collegiata Maria SS.ma AnnunziataSeconda rassegna di concerti all’organo rinascimentale (Direttore Artistico Nunzio Dello Iacovo)

Concerto di Margherita Sciddurlo

a cura della Pluriassociazione San Francesco De Geronimo



Lunedì 13 dicembre

dalle ore 8.00 alle ore 12.00, Piazza Santa Lucia

Festa Liturgica di Santa Lucia

Apertura straordinaria della chiesetta di Santa Lucia per consentire la preghiera individuale dei devoti



Mercoledì 15 dicembreround table (sport e food) del progetto Fame Road

Venerdì 17 dicembre dalle 17 alle 21.00, Salone delle feste di Palazzo Lasorte

via San Francesco De Geronimo, 17

Sogni d’impresa

a cura del GAL MAGNA GRECIA

Sabato 18 dicembreore 19.00, Castello Episcopio

Inaugurazione della 42° Mostra del Presepe

La mostra sarà visitabile fino 9 gennaio

aperture da lunedì a venerdì

10-13 / 15.30 – 19.30

sabato, domenica e festivi

10-13/16-20

Domenica 19 dicembre dalle 9:30 alle 20:30, Piazza Verdi

Grottaglie in Festa – Aspettando Babbo Natale & l’Epifania!

Arriva Babbo Natale con i Mercatini di Natale

Evento di street food e raccolta fondi

a cura dell’Associazione “Handmade Creative” e “Odv Uomini Vivi”

dalle ore 15:00 alle ore 24:00, ex Convento dei Cappuccini

Inaugurazione Cave Contemporary

open studio, laboratorio di ceramica artistica a cura dell’Associazione Cave Contemporary



Lunedì 20 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:30, Piazza VerdiGrottaglie in Festa – Aspettando Babbo Natale & l’Epifania!

Mercatini natalizi

Evento di street food e raccolta fondi

a cura dell’Associazione “Handmade Creative” e “Odv Uomini Vivi”



martedì 21 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:30, Piazza VerdiGrottaglie in Festa – Aspettando Babbo Natale & l’Epifania!

Mercatini natalizi

Evento di street food e raccolta fondi

a cura dell’Associazione “Handmade Creative” e “Odv Uomini Vivi”



ore 20.30, Teatro MonticelloNate Brown Washington choir

Gospel

a cura dell’Orchestra della Magna Grecia

info 392 9199935

prevendita Biblioteca Comunale “G.Pignatelli” ed Eventribe

mercoledì 22 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:30, Piazza VerdiGrottaglie in Festa – Aspettando Babbo Natale & l’Epifania!

Mercatini natalizi

Evento di street food e raccolta fondi

a cura dell’Associazione “Handmade Creative” e “Odv Uomini Vivi”

alle ore 17:00, Museo della Ceramica, Castello Episcopio

Il presepe nella tradizione. Visita guidata in Mostra e dimostrazione creativa

a cura del Museo della Ceramica

attività inclusa nel ticket, prenotazione obbligatoria

alle ore 20:30, Teatro Monticello(inizio spettacolo alle ore 21:00)“Dante è connesso” di Daniela Baldassarra

a cura di Alzàia Onlus ETS

Ingresso è libero (previa esibizione del Green Pass), ma prenotazione è obbligatoria al numero 3401086557



giovedì 23 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:30, Piazza VerdiGrottaglie in Festa – Aspettando Babbo Natale & l’Epifania!

Mercatini natalizi

Evento di street food e raccolta fondi

a cura dell’Associazione “Handmade Creative” e “Odv Uomini Vivi”

dalle 21:30 alle 02:00, Cave di Fantiano

Evento Up to the Jefu – Dj set KOKO + Piero Baccaro,

eccellenze di Puglia e degustazione vini di Tenuta Giustini

Evento garantito anche in caso di pioggia

a cura di Antonio Piergianni



domenica 26 dicembre dalle ore 16:30 alle ore 23:00, Piazza Regina Margherita e Piazza RossanoGrottaglie in Festa – Aspettando Babbo Natale & l’Epifania!

Natale intra li n’chiosce

Evento di street food e raccolta fondi

a cura dell’Associazione “Handmade Creative” e “Odv Uomini Vivi”

dalle 18:30 alle 00:30 Cave di Fantiano

Evento Up to the Jefu – Dj set FIDELES + Dyzen

eccellenze di Puglia e degustazione vini di Tenuta Giustini

Evento garantito anche in caso di pioggia.

a cura di Antonio Piergianni

lunedì 27 dicembreore 17:00, Piazza Regina Margherita

Passeggiate digestive

Visite guidate itineranti a cura della Pro Loco Grottaglie

mercoledì 29 dicembre

alle 17:00, Museo della Ceramica, Castello Episcopio

Il presepe nella tradizione. Visita guidata in Mostra e dimostrazione creativa

a cura del Museo della Ceramica

attività inclusa nel ticket, prenotazione obbligatoria

venerdì 31 dicembre

dalle 21:30 alle 04:00, Cave di Fantiano

Evento Up to the Jefu – Calici di Capodanno con i Vini di Tenuta Giustini e le eccellenze di Puglia

Dj set Paolo Conte b2b Massimo Etrix

Evento garantito anche in caso di pioggia

A cura di Antonio Piergianni

domenica 2 gennaioore 17:00, Piazza Regina Margherita

Passeggiate digestive

Visite guidate itineranti a cura della Pro Loco

mercoledì 5 gennaio

alle 17:00, Museo della Ceramica, Castello Episcopio

Il presepe nella tradizione. Visita guidata in Mostra e dimostrazione creativa

a cura del Museo della Ceramica

attività inclusa nel ticket, prenotazione obbligatoria

giovedì 6 gennaio dalle ore 09:30 alle ore 21:30, Piazza Regina Margherita e Piazza Rossano

Grottaglie in Festa – Aspettando Babbo Natale & l’Epifania!

Sta arrivando la Tombefana

Evento di street food e raccolta fondi

a cura dell’Associazione Sud in Movimento

ore 17:00, Piazza Regina Margherita

Passeggiate digestive

Visite guidate itineranti a cura della Pro Loco Grottaglie