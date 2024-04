Luis Alberto dice addio e spacca la tifoseria: “Grazie, ma è giunto il momento di mettermi da parte” (VIDEO)

Pubblicato il 13 Aprile, 2024

Luis Alberto si mette da parte. E spacca la confusa tifoseria laziale. I fronti sono netti: ci sono quelli che lo accusano di avere sbagliato la tempistica e quelli che già lo rimpiangono, ritenendo ipocriti gli altri, visto che i giocatori da tempo ricevono pesanti contestazioni e sono stati inviati più volte a non indossare più la maglia biancoceleste.

Ma tant’è, il numero 10 spagnolo a sorpresa ieri sera ha annunciato l’addio alla Lazio.

“Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, un club che mi ha dato tanto. Credo che sia arrivato il momento di farmi da parte”, ha dichiarato al termine del match dell’Olimpico contro la Salernitana vinto 4-1 dalla squadra di Tudor.

Il capitano a fine stagione andrà via.

“Non farò più parte del progetto il prossimo anno, ho già chiesto al club la rescissione del contratto. Per me sono state settimane difficili, con tutto quello che è successo. Si doveva vincere, anche per noi. Questa è un’annata complicata e servivano i tre punti anche per dare un segnale. Penso che comunque non cambia nulla, ma dobbiamo continuare a fare il meglio possibile nelle partite che mancano”, ha detto al microfono di Dazn il 31enne centrocampista che indossa la maglia della Lazio dal 2016 e col contratto che sarebbe scaduto nel 2027.

E stamattina, il calciatore sui social ha voluto dire nuovamente la sua.

“Sono grato per le manifestazioni di affetto, il mio rapporto con i tifosi della Lazio è ottimo ed è solo un orgoglio”, scrive.

“Ringrazio per tutto quello che hanno fatto in questi miei anni nel club, specialmente ai ragazzi della Curva Nord e della Tribuna Tevere che mi hanno sempre sostenuto. Vi avrò sempre nel cuore”, aggiunge.

“Continuerò a lavorare duramente e a dare il massimo in campo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita, come ho sempre fatto”, conclude.

