Madonna di Trevignano, il Comune ordina la demolizione del santuario: è abusivo

Pubblicato il 19 Aprile, 2023

Saranno abbattute le strutture allestite per i fedeli. E’ questo che ha stabilito un’ordinanza di demolizione del comune con la motivazione che la teca e gli arredi dell’area, dove ogni tre del mese i devoti si riuniscono, sono abusivi.

Dopo che la ‘sedicente veggente’ Gisella Cardia – alias Maria Giuseppa Scarpulla – è sparita (riapparsa poi alcuni giorni fa) dovranno essere abbattute tutte le strutture allestite per i fedeli della Madonna del Trevignano. Lo ha deciso un’ordinanza di demolizione del comune perché sia la teca sia gli arredi dell’area, dove ogni tre del mese i fedeli si riuniscono, sono abusivi. L’ordinanza concede 90 giorni di tempo per demolire panche, teca, tettoia in via Campo Le Rose ed è stata comunicata alla Onlus Madonna di Trevignano; In caso di non osservanza delle disposizioni dell’ordinanza la onlus sarà sanzionata e i beni e l’area saranno acquisiti a patrimonio comunale. Il documento diramato dall’ente cita una “ordinanza di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi” entro il termine massimo di 90 giorni.

Indagine contro ignoti

Intanto, nei giorni scorsi la Procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine contro ignoti per “abuso di credulità popolare” per fare luce sulla vicenda della “veggente”, mentre dei presunti miracoli si sta interessando la diocesi di Civita Castellana con un’indagine religiosa i cui risultati dovrebbero essere resi noti già dalla prossima settimana.

Inoltre anche la guardia di finanza di Colleferro ha avviato un'azione; il prossimo 8 maggio, Maria Giuseppa Scarpulla dovrebbe comparire davanti al tribunale di Patti (Messina) per il procedimento sulla presunta bancarotta fraudolenta, per il fallimento della sua impresa di maioliche in Sicilia.