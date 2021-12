Al Magazzino Verde di Medicina in scena “I giochi dell’ingegner Calder”

Sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 alle 16.30 al Magazzino Verde di Medicina (via dell’Osservanza / Parco delle Mondine) andrà in scena “I giochi dell’ingegner Calder” di Valeria e Roberto Frabetti con Luciano Cendou, consigliato a bambine e bambini da 4 a 10 anni.

“Quando ero piccolo possedevo molti giocattoli, ma non ne ero mai soddisfatto. Ogni giorno vi aggiungevo fil di ferro, rame o altri materiali… Più tardi ne ho costruiti di più complicati, ricchi di meccanismi”.

Le parole di Alexander Calder e le sue ingegnose sculture ci aiutano a capire le ragioni che portano un artista a creare. Immaginiamo l’officina di uno scultore un po’ strano, che sembra più un fabbro che un artista, perché usa il martello e non il pennello. Ascoltiamo le sue storie, divertiamoci con lui e con i suoi giochi fantasticie lasciamoci andare a quel mondo strano che costruirà attorno a noi.

Uno spettacolo dedicato a Calder, cacciatore di uccelli di ferro, orologiaio accordato dal vento, scultore del tempo, equilibrista stabile e mobile, ingegnere giocoso che si è fermato a guardare il movimento.

Lo spettacolo dura 45 minuti ed è adatto a bambine e bambini da 4 a 10 anni.

Abbonamenti, aperture della biglietteria e biglietti acquistabili online

È possibile abbonarsi e iscriversi ai laboratori teatrali sulla piattaforma abbonamenti.medicinateatro.it. Attraverso il servizio online è possibile scoprire il programma, selezionare gli spettacoli d’interesse per comporre abbonamenti a due spettacoli validi per l’ingresso di una persona, e iscriversi ai laboratori teatrali. È inoltre possibile acquistare biglietti singoli sul sito www.medicinateatro.it.

Modalità di accesso e norme di prevenzione

Tutti gli appuntamenti al Magazzino Verde sono realizzati seguendo le indicazioni e le buone pratiche di sicurezza, con una riduzione dei posti disponibili in sala, sedute distanziate fra nuclei familiari, misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani all’ingresso.

Ricordiamo, inoltre, che in base alla normativa attualmente in vigore è obbligatorio di indossare la mascherina chirurgica a partire dai 6 anni e avere il green pass a partire dai 12 anni. Le informazioni sulle modalità d’ingresso e di sicurezza, in costante aggiornamento, sono consultabili su www.medicinateatro.it.