Magliana, carreggiata ridotta da 10 giorno per auto incendiata che nessuno rimuove

La vettura incendiata è stata circoscritta in un area transennata da 10 giorni ma poi non si è proceduto alla rimozione

In Via della Magliana c’è un’auto distrutta dalle fiamme transennata da 10 giorni che ancora non si è proceduto a rimuovere.

“Quell’auto sta lì da 10 giorni” denuncia Marco Palma, vicepresidente del consiglio nel Municipio XI. “E’ circondata dalla solita e nota rete pollaio, da alcuni paletti parzialmente divelti, e da un cartello malinconico di lavori in corso. Lavori che non sono mai partiti”. A poca distanza dalla ciclabile del Lungotevere della Magliana, che in quel punto confluisce sulla strada dove l’auto è ferma da giorni. “Oltre all’immagine di degrado, lasciare quella vettura incendiata dietro quelle transenne, finisce per causare anche disagi alla circolazione, perché si è andati ad invadere una buona metà della carreggiata”. I mezzi che passano in zona, devono perciò aggirare i paletti per evitare di impattarvi.