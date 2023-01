Mara Maurer allatta nel backstage della sfilata: la foto virale diventa un simbolo

Pubblicato il 27 Gennaio, 2023

L’immagine della top model Mara Maurer sarà il simbolo della fashion week parigina dedicata all’alta moda di questo inizio 2023.

Un segnale di come conciliare professione e maternità. Visti i commenti entusiasti sotto il post con la foto di Maurer che allatta la figlioletta nel backstage di Schiaparelli.

La bimba si chiama Nora-Jones ed è nata il 31 luglio 2022; la modella è legata al manager di Casablanca Hicham Ghazaoui dal quale ha avuto la figlia.

Prima di lei è stata la volta di Mara Martin, la modella che ha allattato sulla passerella di Sports Illustrated nel 2016. Stavolta è stata Maggie Maurer a postare sui social una fotografia nella quale allatta al seno la figlioletta nel backstage della sfilata parigina di Schiaparelli . Coperta dal trucco dorato, ha spezzato anche l’ultimo tabù, quello della maternità vissuta a distanza dai luoghi in cui è imposta la perfezione fisica, una estetica formale che rinvia ogni gesto più comune e umano a un altro momento. Possibilmente lontano dai riflettori.

Maurer si è fatta immortalare in un momento di grande tenerezza con la figlia Nora-Jones realizzato dalla truccatrice-star Path McGrath. Coperta solo sulle spalle da un asciugamano e un telo protettivo trasparente. Maggie Maurer in poche ore è diventata protagonista di uno scatto virale, all’interno di una sfilata che ha già fatto molto parlare di sé. La foto, la cui didascalia social riporta semplicemente l’hashtag mommy, ha collezionato oltre 17 mila like e centinaia di commenti di apprezzamento.

Benché la sua professione imponga spostamenti nel mondo e orari pesantissimi, la modella americana ha vissuto la maternità senza prioblemi, conciliandola con le sfilate. Non ha mai smesso di lavorare perché è stata messa in condizione di poterlo fare sfilando, incinta di sei mesi, per Nensi Dojaka e posando con il pancione da gravidanza ormai al termine, sia per Schiaparelli stesso sia per altri stilisti come Sonia Rykiel e Peter Do.

Nata negli States nel 1990 Maggie Maurer oltre a essere la musa di Schiaparelli e del suo direttore creativo Daniel Roseberry (le ha reso omaggio creando una borsa con le fattezze del suo volto, totalmente ricoperta d’oro) lo è stata anche per Calvin Klein. Alta circa un metro e ottanta , 81-62-89 le sue misure (stando alla scheda ufficiale), bionda e occhi verdi, Maurer lavora con le più prestigiose agenzie internazionali di moda. Il debutto nel 2013 a 23 anni salendo su passerelle illustri, a partire proprio da quella di Calvin Klein. E a seguire altri marchi come Missoni, Damir Doma, Manish Arora e Maison Martin Margiela. Non mancano le cover patinate o servizi su testate del calibro di Dansk e Husk Magazine, o i-D Magazine e W Magazine. Nel 2014 è anche parte della campagna per le collezioni della mitica Vivienne Westwood (a cura di Gian Luca Bauzano)