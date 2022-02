Marghera, approvata la delibera che consente l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova Questura in via Ulloa

27.1.2022 – Il Consiglio comunale ha dato il via libera, all’unanimità, alla delibera con la quale si approva la variante al Piano degli Interventi n. 75, ai sensi dell’art. 18 della Legge regionale n. 11/2004, per la realizzazione della Questura nell’area dell’ex scuola Monteverdi in via Ulloa a Marghera. Il nuovo edificio ospiterà gli uffici della Questura e del Commissariato di Marghera, del Commissariato di Mestre e gli uffici immigrazione della Prefettura di Venezia.

A tal fine il complesso necessita di ampi spazi, soprattutto per uffici, per alloggi di servizio e spazi collettivi delle Forze dell’Ordine, di spazi accessori e di servizio (archivi, depositi, magazzini, autorimesse e locali tecnici), per cui è previsto un incremento di superficie lorda del 20% rispetto a quella già assegnata dall’attuale Piano degli interventi.

Nel corso della seduta odierna è stato ricordato che recentemente il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha approvato il finanziamento, tra i 14 progetti di fattibilità presentati dalla Città Metropolitana di Venezia, della progettazione per l’edificazione della nuova sede della Questura e dei Commissariati della Polizia di Stato a Mestre e Marghera, oltre agli uffici dell’immigrazione della Questura, per un importo di 100.000 euro.