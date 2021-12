Martina Franca: Sorpreso mentre cerca di rubare in un tabaccaio, arrestato 19enne

Sempre alta l’attenzione del Personale del Commissariato di Martina Franca al fenomeno dei furti in appartamenti e negozi che da qualche tempo hanno destato preoccupazione nella cittadinanza del comune della Valle d’Itria.

Nei continui mirati servizi di controllo del territorio istituti nell’arco delle 24 ore, i poliziotti, intorno alle 3,00 di notte, dopo aver ricevuto una segnalazione di rumori sospetti, sono letteralmente piombati in Vico Trieste, lungo la cinta esterna del Borgo antico e hanno sorpreso un giovane su una casa scala telescopica che stava tentando di accedere a un balcone, corrispondente al retrobottega di un tabaccaio. Il ladro, colto di sorpresa, è sceso immediatamente dalla scala e ha cercato una timida fuga nei vicoli circostanti, ma dopo un brevissimo inseguimento è stato fermato dagli agenti della Volante.

Nell’immediata perquisizione, il giovane, un rumeno poco più che maggiorenne, è stato trovato in possesso di un piede di porco avvolto in un involucro di plastica e un grosso sacco di plastica nero utilizzato comunemente per raccogliere i rifiuti. La successiva ispezione dei luoghi ha poi permesso di constatare che gli infissi della finestra presentavano segni scasso, evidente del tentativo di furto da parte del 19enne fermato che è stato successivamente arrestato per tentato furto aggravato. (CS)