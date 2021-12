Martina Franca (TA): Picchia compagna per strada, arrestato 27enne

Il personale del Commissariato di Martina Franca ha arrestato, in flagranza di reato, un pregiudicato di 27 anni per violenza, minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale oltre che,per lesioni e maltrattamenti in famiglia. I poliziotti, allertati telefonicamente a tarda sera da alcuni passanti, sono intervenuti nel centro storico perché un giovane stava malmenando violentemente per strada la sua compagna. Maltrattamenti continuati anche dopo essere rientrati in casa, situata nei vicoli del borgo antico.

Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti è stato possibile scongiurare che la situazione degenerasse, riuscendo a bloccare, con non poche, difficoltà il 27enne, il quale, incurante della presenza della Polizia, ha continuato imperterrito nei suoi atteggiamenti estremamente violenti. Sono stati necessari alcuni minuti per avere la meglio sull’esagitato che ha anche minacciato e opposto una strenua resistenza al fermo. Accompagnato negli uffici del Commissariato, l’uomo, non nuovo a simili episodi nei confronti della sua compagna di 23 anni, è stato arrestato. Dal racconto della vittima, i poliziotti hanno appreso delle numerose aggressioni, mai denunciate, una delle quali, avvenuta lo scorso anno, le aveva anche provocato un’interruzione di gravidanza. (CS)