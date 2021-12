Maser, presentazione della “Giornata regionale per i colli veneti”

1.12.2021 – Valorizzare i Colli Veneti, il loro patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico, oltreché una ricchezza fatta di piccoli borghi, chiesette, antichi mestieri e tradizioni popolari.

Con questa volontà è nata la Giornata Regionale per i Colli Veneti, promossa dal Consigliere regionale Marco Zecchinato ed istituita ufficialmente con la Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2021. Un progetto che, ancora una volta, vedrà al fianco di Regione del Veneto le Pro Loco della regione, il cui legame con il territorio risulta prezioso per le finalità dell’iniziativa.

La Giornata Regionale per i Colli Veneti, che verrà celebrata annualmente la prima domenica di Primavera, nasce infatti con lo scopo di favorire la tutela e la valorizzazione delle Colline venete, dei loro paesaggi, della loro biodiversità ma anche della particolare dimensione economica, sociale ed istituzionale delle comunità di collina. L’ambiente collinare del Veneto è una preziosa riserva di biodiversità, un ecosistema di cui sono parte integrante le tradizioni culturali e i saperi locali che da sempre contribuiscono alla tutela di cultura, paesaggio, risorse e prodotti di questi territori secondo i principi di uno sviluppo etico, responsabile e sostenibile.

La prima Giornata Regionale dei Colli Veneti sarà celebrata il 27 marzo 2022 ma molti sono gli eventi che la anticiperanno: il programma si aprirà con 8 incontri aperti al pubblico che, dal 3 al 16 dicembre, si svolgeranno in altrettante località della regione per illustrare alla cittadinanza il progetto, le finalità e le caratteristiche delle aree di promozione.

Un percorso che partirà dalla provincia di Treviso: il primo incontro con la cittadinanza si svolgerà venerdì 3 dicembre alle ore 18.00 presso Villa Barbaro di Maser (TV). Un appuntamento di particolare importanza, che vedrà la partecipazione di: Claudia Benedos (Sindaco di Maser), Vittorio Dalle Ore (Villa di Maser), Giovanni Follador (Presidente Unpli Treviso), Beatrice Bonsembiante (Presidente Consorzio Pro Loco Asolano Montelliano), Claudio Crotti (Presidente Pro Loco di Maser). Ad arricchire la serata, anche molti interventi di attori del territorio, esperti e appassionati di storia, cultura, sport ed enogastronomia che presenteranno al meglio le loro attività in ottica di valorizzazione dei Colli.

Marco Zecchinato, Consigliere Regionale Promotore della Legge, introdurrà la legge regionale che istituisce la Giornata, insieme alla collega Consigliere Silvia Rizzotto.

Silvio Antiga (Presidente della Tipoteca – Museo della Stampa e del Design Tipografico) e Moira Mascotto (Direttore del Museo Gypsotheca Antonio Canova), presenteranno due poli culturali di rilievo dei Colli.

L’Arch. Fiorenzo Bernardi (Siti Castellari e Due Rocche), svilupperà il tema del panorama e del paesaggio collinare, tanto amato dall’oro olimpico Gelindo Bordin, anch’egli presente alla serata. Ugo Zamperoni (Presidente Consorzio Vini Asolo Montello), parlerà delle eccellenze enogastronomiche del territorio, insieme a Danilo Gasparini (docente di Storia dell’Alimentazione Università di Padova e Ca’ Foscari). Per la promozione e lo sviluppo del territorio dei Colli interverranno Annalisa Rampin, (Presidente di Montegrappa MAB UNESCO e IPA Asolo-Monte Grappa), Federico Capraro (Presidente della Rete d’imprese Prosecco Hills), e Alessandro Martini (Direttore della Fondazione Marca Treviso).

I posti sono limitati, è perciò necessaria la prenotazione a: info@unpliveneto.it – 334 2936833.

Nell’incontro verranno illustrate le finalità del progetto, le opportunità che si apriranno per i territori interessati e i numerosi eventi che porteranno fino alla celebrazione della prima Giornata Regionale dei Colli Veneti.

Infine, per gli amanti delle Colline venete e della fotografia, ci sarà la possibilità di divertirsi con Colli Veneti in un Click, contest fotografico dedicato al territorio dei Colli Veneti per promuovere, comunicare e far conoscere le aree collinari della regione Veneto, coinvolgendo direttamente la community che vive, visita ed ama i Colli.

È nata, infatti, la Community ufficiale dei Colli Veneti, gruppo Facebook (facebook.com/groups/colliveneti) con lo scopo di vivere e condividere scatti, pensieri ed emozioni del territorio collinare veneto. L’invito è di iscriversi al gruppo e condividere le proprie foto e i propri video dei Colli corredandoli dell’hashtag ufficiale #colliveneti per creare un vero senso di comunità.