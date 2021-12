Melodi di Castelfranco, da domani riapre il punto tamponi. Gli orari negli altri Comuni

6.12.2021 – A partire da domani, martedì 7 dicembre, si rafforzano ulteriormente i Punti Tampone dell’Ulss 2 con la riapertura del Covid Point situato nel parcheggio antistante la discoteca Melodi di Castelfranco Veneto, in Via Staizza, 63. Il Punto tamponi, attivo in modalità drive in, rimarrà aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e andrà ad affiancarsi agli altri punti tampone attualmente attivi:

ALTIVOLE – EX VELO, Via Piave, 55

dal lunedì al sabato ore 8.00-17.00, domenica orario 8.00-12.00 – modalità drive-in

CASTELFRANCO VENETO – OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO

dal lunedì al venerdì – si accede solo su prenotazione (contattare il CUP n. 0423 728898) Esclusivamente per assistiti fino ai 14 anni

CONEGLIANO – PALASPORT ZOPPAS ARENA, Viale dello Sport, 2

dal lunedì al sabato ore 8.00-17.00, domenica orario 8.00-12.00 – modalità drive-in

ODERZO – CENTRO POLIFUNZIONALE DEL FORO BOARIO, Via Donizetti

dal lunedì al sabato orario 8.00-13.00 – modalità drive-in

TREVISO – EX DOGANA, Viale della Serenissima

dal lunedì al sabato orario 8.00-20.00, domenica orario 8.00-13.00 – modalità drive-in

Si ricorda che per effettuare il tampone è necessario avere l’impegnativa del medico o la mail di invito del Dipartimento di Prevenzione.

Mercoledì 8 dicembre tutti i Punti tampone dell’Ulss 2 saranno aperti.