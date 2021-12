Mestre, IV edizione della “Stella d’oro di via Verdi” all’Antica Scuola dei Battuti

7.12.2021 – Sarà la Casa di Riposo dell’Antica Scuola dei Battuti di Mestre la beneficiaria del ricavato delle donazioni della “Stella d’oro di Via Verdi” di quest’anno. L’iniziativa, giunta alla IV edizione, è stata presentata oggi, martedì 7 dicembre, nella stessa via Verdi, alla presenza, in rappresentanza dell’Amministrazione, dell’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar. Sono intervenuti, inoltre Paolo Stevanato, referente di “Via Verdi Viva”, Andrea Zampieri, direttore della Scuola dei Battuti e alcuni esercenti della zona.

“La Stella d’oro” rientra nel cartellone “Le città in Festa”, ed è realizzata da “Via Verdi Viva”, costituita dai negozi e dalle attività della zona, in collaborazione con “Le Città in Festa” e il Comune di Venezia. Anche quest’anno e fino al 6 gennaio 2022 i titolari di attività raccoglieranno donazioni dai loro clienti e, per ogni gesto solidale, appenderanno un pezzo di carta dorato alla grande Stella di Natale sistemata nella zona. In rispetto delle misure del periodo pandemico, è stato spiegato, “durante l’esposizione della Stella non ci saranno occasioni di assembramento in quanto i foglietti d’oro verranno applicati da una persona alla volta. Le buste contenenti i foglietti, inoltre, verranno igienizzate a cura dei singoli negozi”.

“Grazie al contributo che raccoglieremo – è stato sottolineato – sarà possibile acquistare delle casse acustiche, microfoni e altra strumentazione per rendere migliore la qualità di vita degli anziani. Crediamo che sia fondamentale il contributo di ciascun negozio nel far conoscere ai propri clienti ed amici realtà associative o strutture che si impegnano per il bene comune. Con il progetto ‘La Stella d’Oro’ vogliamo dare qualcosa di concreto alla nostra città, per rendere migliore il Natale a chi è in difficoltà”.

Il poeta Eros Rovoletto e l’illustratrice Dhyana Stella Tarlindano hanno voluto dare il loro speciale contributo alla raccolta fondi realizzando e donando a “Via Verdi Viva” il libretto “Un Natale Attuale”, filastrocca ispirata alla situazione del primo Natale vissuto durante la pandemia. La pubblicazione si troverà nei negozi di via Verdi.

“Lo scorso anno – hanno ribadito gli organizzatori – la generosità delle persone ha permesso di raccogliere un contributo che l’associazione ‘Volontari del Fanciullo’ ha utilizzato per acquistare un notebook con uno speciale mouse appositamente studiato per agevolare lievi disabilità”. Nelle prime due edizioni, invece, l’associazione aveva dato sostegno al progetto dell’orto per gli ospiti della Casa dell’Ospitalità di Mestre e, per il secondo anno, aveva contribuito a sistemare il giardino della Casa Famiglia San Pio X della Giudecca, devastato dall’acqua alta.

“Gli amici di ‘Via Verdi Viva’ con la loro ‘Stella d’oro’ – ha affermato Mar – rappresentano un vero e proprio ‘case history’ su come, attraverso gesti semplici, si possa aiutare in maniera concreta la comunità. Nella semplicità c’è l’essenziale ed è questo il motore che spinge l’associazione nel portare avanti progetti solidali che creano aggregazione e cultura e sono un bell’esempio di sussidiarietà. A tutti voi – ha concluso – va la gratitudine mia e di tutta la città”.