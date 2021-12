Mestre, teatro Toniolo: si apre la stagione dei comici

30.11.2021 – Al Teatro Toniolo dal 5 dicembre si alza il sipario sulla comicità d’autore: la prima comica a salire sul palco è Debora Villa che porta in scena lo spettacolo “Venti Risate”.

Domenica 5 dicembre in doppia replica alle ore 16.30 e poi alle 19, Debora Villa festeggia i suoi 20 anni di carriera con il suo Recital. In scena uno spettacolo che raccoglie il meglio del suo repertorio dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità alle favole raccontate con graffiante cinismo comico. Passando per Adamo ed Eva, Debora Villa ci racconterà cosa succede ad una donna quando raggiunge i nannaranannannanni. Uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, tra favole e cronache, la comica sarà un’onda travolgente, cinica e intelligente.

Il Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Dal Vivo Eventi, propone un ricco cartellone con dodici spettacoli dei migliori artisti del panorama nazionale: i protagonisti che si alterneranno sul palco saranno Enrico Bertolino, Giovanni Vernia, Drusilla Foer, Ennio Marchetto, Francesca Reggiani, Oblivion, Antonio Ornano, Paolo Cevoli, Katia Follesa con Angelo Pisani, Giacomo, Paolo Migone.

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta secondo i seguenti giorni e orari: da martedì a domenica, dalle ore 15.00 alle 19.00, con prolungamento di orario nel caso di spettacolo. Lunedì giorno di chiusura. Durante l’orario di apertura della biglietteria per informazioni chiamare il numero 3497723552.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS)come da Decreto Legge 23 luglio 2021 , n. 105. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.

Per informazioni, www.culturavenezia.it/toniolo