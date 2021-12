Mestre, teatro Toniolo stagione di prosa: c’è Laura Morante con lo spettacolo “Io Sarah, Io Tosca”

6.12.2021 – Da venerdì 10 a domenica 19 dicembre la protagonista al Teatro Toniolo è l’attrice Laura Morante che porta in scena “Io Sarah, Io Tosca” per la stagione di prosa del teatro di E’ sempre una bella stagione organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven, circuito teatrale regionale.

Laura Morante in “Io Sarah, Io Tosca” sarà Sarah Bernardt, l’attrice a cui Victorien Sardou dedicò il celebre dramma La Tosca trasformato in libretto da lica e Giacosa messo in musica da Puccini. “Della persona che si cela dietro l’apparenza, la storia e la leggenda di quella che fu forse la prima vera diva, capace di far parlare di sé più o meno quotidianamente i giornali di mezzo mondo, della donna che fu Sarah Bernhardt non sapevo quasi nulla – afferma Laura Morante – forse valeva la pena di cominciare a conoscerla. Ho dunque intrapreso un lungo percorso, attraverso la vasta mole di libri a lei dedicati, partendo dalla sua autobiografia, tanto rivelatrice del suo carattere, quanto imprecisa, sfuggente e lacunosa per quanto riquarda le vicende non sempre edificanti che hanno contribuito a farne un’attrice e una donna famosissima – osannata e aspramente criticata, ma costantemente al centro della scena.”

“Nel nostro spettacolo – racconta il regista Daniele Costantini – in scena ci sono Sarah e una musicista, che interagisce, commenta e dialoga soltanto con il suono del suo pianoforte e con il canto, in un flusso continuo di recitazione, azione e musica spero avvincente, emozionante, e a tratti anche divertente”.

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta secondo i seguenti giorni e orari: da martedì a domenica, dalle ore 15.00 alle 19.00, con prolungamento di orario nel caso di spettacolo. Lunedì giorno di chiusura.

Durante l’orario di apertura della biglietteria per informazioni chiamare il numero 3497723552

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS)come da Decreto Legge in corso. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.

Informazioni, www.culturavenezia.it/toniolo