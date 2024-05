Meteo, cambia di nuovo tutto: dopo l’assaggio dell’estate ritornano piogge e freddo

Pubblicato il 6 Maggio, 2024

L’ultimo weekend soleggiato che ha interessato buona parte dell’Italia è stato solo un assaggio dell’estate, ma da martedì dovrebbe ritornare il tempo instabile con un calo tangibile delle temperature. Come indicato dagli esperti di 3bmeteo la colpa è da attribuire ad un vortice di bassa pressione che si sta spostando dalla Francia verso l’Italia. Peggioramenti sono previsti già da domani 7 maggio soprattutto al Nord, dopoché il maltempo si sposterà gradualmente verso il Sud.

Le previsioni di martedì 7 maggio

Martedì 7 maggio sono previsti temporali e anche grandinate al Nord, con una situazione leggermente migliore al Centro dove però sono previste precipitazioni in Toscana, Umbria e Marche già dalle prime ore del mattino, e successivamente anche nel Lazio e in Abruzzo. Ci sarà un calo complessive delle temperature più o meno ovunque, tranne che al Sud, anche se sono però previste piogge in Sardegna.

Le previsioni di mercoledì 8 maggio

Mercoledì 8 maggio è previsto un leggero miglioramento a Nord-ovest, a partire dalla Liguria, ma la situazione resta abbastanza instabile nelle altre regioni settentrionali. Al Centro situazione in graduale miglioramento in Toscana e nel Lazio, con tempo instabile altrove. Nel pomeriggio ritornano però piogge e precipitazioni nelle zone interne, compresi la bassa Toscana e il Lazio. Temporali previsti anche a Sud, localmente intensi su Calabria e Sicilia e isolati nella Puglia, con un ulteriore calo delle temperature un po’ ovunque.

Le previsioni di giovedì 9 maggio

Situazione instabile anche giovedì 9 maggio, quando al Nord è previsto un tempo soleggiato di mattina, che lascerà però il posto a nuovi temporali sui rilievi e nei settori di media e alta pianura tra Piemonte e Lombardia. Probabili precipitazioni sono attese anche al Centro, soprattutto tra basso Lazio e Abruzzo. Piogge violente sono previste anche al Sud tra Basilicata, Calabria e Sicilia. Al Nord è previsto un leggero rialzo delle temperature, che resteranno stabili o caleranno nelle altre zone.

