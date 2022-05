Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: i baci che ufficializzano

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

“Non ho accennato a questa storia se non lievemente, parlando sempre dei miei sentimenti, perché è appena successo. E’ un periodo da affrontare con amore sia per le bambine, sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo”.

Così Michelle Hunziker al settimanale Chi.

Con Giovanni Angiolini ormai fa coppia. Le foto pubblicate dal settimanale ufficializzano il rapporto prima solo raccontato e ora chiaramente confermato.

La showgirl, 45 anni, e il medico, chirurgo ortopedico sardo 41enne, già noto al mondo dello spettacolo per la sua partecipazione a un’edizione del GF, hanno trascorso qualche giorno a Parigi, protagonisti di un racconto che il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica insieme a qualche dettaglio sull’ormai ex marito Tomaso Trussardi.

Il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è finito diversi mesi fa, pur avendolo comunicato di recente. La storia d’amore con Giovanni Angiolini, pertanto, è nata piano, scandita dalla lentezza di incontri che hanno permesso a entrambi di maturare un sentimento ora illuminato dalla luce del sole (e dei flash) a Parigi.

Delusi i fan della coppia composta dalla showgirl e dall’imprenditore bergamasco: la reunion mostrata sui social in occasione del compleanno di una delle loro figlie non ha aperto alcuna speranza di ritorno, segnale solo dei buoni rapporti rimasti tra i due ex per rispetto e stima, senza alcun rancore.

Michelle è stata di grande supporto per Tomaso durante la loro lunga storia: lei lo ha aiutato ad affrancarsi dai doveri di un cognome così importante e dall’attività di famiglia, rendendolo un uomo libero e conspevole. Allo stesso modo, lui è stato un punto di riferimento altrettanto determinante per lei che – si legge su Chi – avrebbe tentato di entrare in una famiglia storicamente chiusa nei propri dolori e nelle proprie tradizioni alla base dell’impero costruito da Nicola Trussardi. La showgirl avrebbe anche tentato di collaborare con il marchio di famiglia, offrendo punti e idee al marito. Unica pecca: il fantasma di Erosi Ramazzotti, ex mai dimenticato e molto amato da Michelle, citato e invitato nel suo show Michelle Impossible a differenza di Tomaso:.