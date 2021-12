Milan: Pioli, ‘Dovevamo rischiare di più’

“Non abbiamo mosso la palla velocemente, i movimenti non sono stati giusti, non il ritmo. Dovevamo muovere il pallone rapidamente, non ci siamo riusciti: il secondo gol subito ci ha colpiti particolarmente – analizza Stefano Pioli dopo che il suo Milan è stato battuto dal Liverpool, finendo ultimo nel girone e fuori dall’Europa -. Il Milan non avrebbe dovuto subire due gol così, oltre alle qualità dell’avversario ci sono errori nostri. Dovevamo giocare una prestazione migliore dal punto di vista tecnico e qualitativo contro una squadra che annoverava alcuni ricambi ma di grande qualità. Dovevamo prenderci più rischi. Eliminazione? Nelle prime partite meritavamo di più, qualche rammarico c’è, ma è inutile guardarsi indietro. Sapevamo che avevamo un girone difficile ma queste partite ci aiuteranno a crescere”.