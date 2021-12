Milan-Salernitana 2-0: Gli highlights

MILAN-SALERNITANA 2-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez (16′ st Ballo-Touré); Kessie (34′ st Tonali), Bakayoko (1′ st Bennacer); Saelemaekers, Diaz, Leao (1′ st Messias); Pellegri (15′ Krunic). Panchina: Tatarusanu, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Maldini, Ibrahimovic. All. Pioli.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Zortea (16′ st Kechrida), L. Coulibaly, Di Tacchio (1′ st Kastanos), Schiavone, Ranieri (34′ st Jaroszynski); Ribery (16′ st Bonazzoli), Simy (16′ st Djuric). Panchina: Fiorillo, Delli Carri, Obi, Capezzi, Vergani. All. Colantuono.

Arbitro: Giua

RETI: 5′ Kessie, 18′ Saelemaekers

Ammoniti: Bakayoko (M); Di Tacchio, Djuric (S)

Espulsi: nessuno