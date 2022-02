Dopo il 2-2 con la Salernitana, secondo pareggio consecutivo per il Milan, che non va oltre l’1-1 nella sfida di San Siro con l’Udinese nel primo anticipo della 27a Giornata. Sono i rossoneri a sbloccare il match con un lampo di Leao al 29′, ma nella ripresa calano vistosamente e subiscono l’iniziativa dei friulani, che trovano il pari al 66′ con Udogie. Rete fortunosa e forse viziata da un fallo di mano non visto da arbitro e Var. Una frenata inaspettata per la squadra di Stefano Pioli. MILAN-UDINESE 1-1: HIGHLIGHTS

Milan-Udinese 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali, Messias (65’ Saelemaekers), Diaz (85’ Maldini), Leao; Giroud 6 (65’ Rebic). Allenatore: Pioli.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan (90’ Jajalo), Walace, Makengo (55’ Pereyra), Zeegelaar (55’ Udogie); Deulofeu, Beto (65’ Success). Allenatore: Cioffi.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 30′ Leao (M), 66” Udogie (U)

Ammoniti: Perez, Becao, Molina, Success (U); Rebic, Leao (M).