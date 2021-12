Milano: East-Mas Shop, aperto in Ticinese il temporay natalizio di East Market

East-Mas Shop, Your vintage xmas shop powered by East Market, è il nuovo temporay shop firmato East Market inaugurato in questi giorni in Ticinese e aperto fino al 24 dicembre. Uno spazio dove trovare il miglior assortimento di vintage e idee regalo per Natale, uno shop pensato alla moda dal gusto retrò che diventa anche un’occasione per scoprire una vasta gamma di prodotti di tendenza, ma, pensando anche all’ambiente e al riciclo.

Grazie all’esperienza dello staff di East Market, che ha reso celebre sia l’evento domenicale come lo Shop e la piattaforma online, saranno disponibili migliaia proposte per uomo e donna, dagli Anni ’60 agli Anni ’00, capi e accessori selezionati a partire da pochi Euro con la più ampia varietà di stili, colori e forme. I più trendy capi di seconda mano, denim, pelle, t-shirt, giacche, gonne, abiti, pantaloni, sneakers e accessori. Vasta scelta di denim in tutti i lavaggi e taglie e nelle colorazioni tie-dye, crop top con camicie Ralph Lauren, felpe college customizzate e molto altro.

East-Mas Shop segue la mission generale di East Market, ovvero, valorizzare la cultura e la consapevolezza del riciclo anche attraverso la comune pratica dello shopping delle feste. Coniugare la bellezza estetica dei prodotti e la loro duratura funzionalità negli anni, senza però abusare della sovrapproduzione industriale di massa che inevitabilmente genera spreco e inquinamento.

Nello spazio decorato con le opere dello street artist OLIVER, è presente anche una speciale selezione di piccoli e grandi oggetti provenienti da East Market Shop, pensata proprio a soddisfare le richieste dei regali di Natale alternativi. Non mancheranno le stampe dei concerti cult, oggetti d’arte tra il sacro e il profano come le Madonne custom, giradischi e molto altro ancora.

Da sabato 27 novembre a venerdì 24 dicembre

Tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.30

Corso di Porta Ticinese, 105 – Milano

Ingresso libero

Infoline +393516559781