Milano: Minacce e procurato allarme, arrestato 46enne ‘socialmente pericoloso’

Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno eseguito un provvedimento di applicazione della misura di sicurezza detentiva del ricovero in struttura sanitaria nei confronti di un cittadino italiano di 46 anni, per reati di minacce e procurato allarme. I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza all’interno della Stazione Centrale, hanno identificato un uomo, visibilmente trasandato, che destava sospetti. Dalla banca dati è emerso che il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, doveva essere accompagnato presso una residenza per esecuzione di misure di sicurezza, per un periodo non inferiore a un anno. (CS)