Milano: Non si fermano ad alt Polizia e sfasciano l’auto, 3 arresti

Ieri pomeriggio (giovedì 27 gennaio) a Milano la Polizia ha arrestato 3 marocchini di 21, 28 e 31 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per detenzione di stupefacenti ai fini spaccio. Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Bonola hanno individuato un’auto di grossa cilindrata nei pressi di Piazzale Lotto che ha attirato la loro attenzione e, visti gli atteggiamenti sospetti delle quattro persone a bordo, hanno imposto loro l’alt. L’autista, di tutta risposta, è fuggito dando vita a un inseguimento da parte dei poliziotti del commissariato di via Falck cui si è aggiunto in ausilio anche un equipaggio delle volanti della Questura di Milano. La corsa è terminata all’intersezione stradale tra via Sant’Elia e via Natta, dove la macchina dei fuggitivi, dopo aver urtato alcune auto in transito, ha impattato contro un new-jersey. I quattro uomini che erano a bordo hanno provato a fuggire a piedi all’interno del Parco Monte Stella e gli agenti sono riusciti infine a bloccarne tre: uno di questi ha anche colpito con una pietra un poliziotto, procurandogli lesioni guaribili in 15 giorni. La perquisizione dell’auto incidentata ha portato al sequestro di oltre 200 grammi di eroina e circa 50 grammi di hashish. Continuano le ricerche della Polizia di Stato per individuare il quarto uomo.