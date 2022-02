Milano: Rapinano rider, arrestati dopo un inseguimento

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato due marocchini di 25 e 22 anni, irregolari sul territorio nazionale, per il reato di rapina aggravata in concorso. I poliziotti, impegnati in un servizio antiborseggio, transitando nella piazza adiacente la stazione centrale, hanno notato due giovani che discutevano animatamente con un food rider in sella alla propria bicicletta. Alla vista della Polizia, i due giovani sono scappati. Il malcapitato ha raccontato di essere stato avvicinato dai due i quali, dopo avergli puntato addosso un taglierino, si sono fatti consegnare il cellulare e la somma di 200 euro. Gli agenti hanno rincorso i due soggetti bloccandoli all’interno della Stazione Centrale. A seguito della perquisizione è stato rinvenuto il taglierino e il telefono cellulare che è stato restituito alla vittima, mentre non è stata rinvenuta la somma di denaro. (CS)