Milano: Ricercato per spaccio, arrestato a Porta Garibaldi

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un tunisino di 46 anni, irregolare sul territorio nazionale, ricercato per spaccio di stupefacenti. I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Porta Garibaldi, hanno identificato un uomo che destava sospetti. A seguito di accertamenti, gli agenti hanno appreso che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, pochi giorni prima, aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo dovendo espiare una pena di 11 mesi e 28 giorni di reclusione, per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.