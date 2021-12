Mira, festa del patrono ed eventi di Natale: ricco programma nel fine settimana

L’assessore Baldan: “Ripartiamo dopo un anno di stop forzato con l’augurio di contribuire a un Natale più sereno”

2.12.2021 – Sabato e domenica, 4 e 5 dicembre, in riviera Matteotti e piazza Municipio ci sarà il mercatino di Natale, come di consueto in concomitanza con i festeggiamenti per il patrono San Nicolò. L’apertura degli stand espositivi con prodotti artigianali e creativi della tradizione natalizia è fissata per dopodomani alle ore 15. Sono, inoltre, previste attrazioni per i bambini, animazioni itineranti con giocolieri e trampolieri e la gara di orienteering organizzata dal “Galilei”. Domenica, invece, alle 9.45 si terrà la cerimonia dell’alzabandiera; alle 10 la “Corri con Babbo Natale”, corsa non competitiva di 2 km (baby), 5 o 10 km; alla stessa ora partirà anche la regata di voga sul Naviglio alla veneta in costumi natalizi.

L’organizzazione e il coordinamento delle iniziative sono della Pro Loco cittadina.

“Gli eventi natalizi – spiega l’assessore al Commercio e alla Promozione del territorio Vanna Baldan – sono sempre attesi e benvenuti da parte dei cittadini, delle famiglie, dei negozianti, perché sono l’occasione per fare una passeggiata e incontrarsi, per scambiarsi gli auguri, per fare acquisti natalizi o solo semplicemente per essere un po’ più positivi in un momento in cui la pandemia non ci lascia ancora sereni. L’anno scorso non si era potuto organizzare nulla, quest’anno, pur con l’osservanza delle norme di contrasto della pandemia, vogliamo dare un segnale positivo, perché sia un Natale più sereno, e di ripartenza con fiducia. Grazie alla Pro loco e a tutti i volontari che rendono possibili queste iniziative. A tutta la cittadinanza i migliori auguri di buone feste”.

Nel frattempo, in città sono stati accesi gli alberi di Natale e gli addobbi con le luminarie. Le installazioni sono in fase di completamento.