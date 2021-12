Mira, via libera del Consiglio comunale alle ultime variazioni di bilancio del 2021

1.12.2021– Il Consiglio comunale ha approvato le ultime variazioni di Bilancio del 2021. In particolare, la delibere “movimentano” oltre un milione di euro finanziando manutenzioni agli edifici pubblici e scolastici, manutenzioni ordinarie e straordinarie per la viabilità, manutenzioni per l’illuminazione pubblica. Erogano contributi per i servizi sociali e per lavori al parco di Villa Levi Morenos, finanziano nuovi impianti semaforici nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco e per la manutenzione stradale in località Giare. Inoltre, mettono a disposizioni risorse per la messa in opera di nuovi giochi nei parchi pubblici, per la manutenzione di cimiteri, per interventi straordinari negli impianti sportivi e altri interventi minori.



“In un quadro di equilibrio già consolidato, con una gestione oculata e responsabile – dichiara l’assessore al Bilancio Fabio Zaccarin – la distribuzione delle risorse è stata possibile grazie ad alcune entrate straordinarie verificatesi tra ottobre e novembre, quali, ad esempio, il maggior recupero dell’evasione fiscale dell’Imu, i trasferimenti una tantum statali e regionali, e altre entrate ancora”.



Da ricordare anche il contributo statale riferito al Pnrr di circa due milioni di euro che finanzierà le opere di lavori presso le scuole di Malcontenta e Mira Taglio, la riqualificazione dei centri di Mira Porte e Mira Taglio, le manutenzioni straordinaria del ponte di Piazza Mercato e della passerella di Valmarana, il rifacimento del marciapiede di Riviera San Pietro, il collegamento tra via Veneto e Via Stazione a Oriago nonché la manutenzione straordinaria della viabilità comunale per 300 mila euro.

Su questo punto il sindaco Marco Dori sottolinea: “Una manovra che riguarda temi importanti e che introietta fondi nazionali rivolti anche alla riqualificazione degli edifici scolastici e al rischio idrogeologico o alla sistemazione di opere importanti per la mobilità lenta e i centri cittadini. Mi sono sorpreso che da qualcuno non sia stato capito il meccanismo strategico relativo al piano alienazioni, che viene adoperato come leva proprio per intercettare fondi nazionali molto importanti. Certe posizioni ideologiche, fossero prevalenti, non permetterebbero di cogliere tante opportunità. Il solo fatto di aver inserito Villa Levi Morenos ha permesso di portare a casa 2 milioni di investimenti pubblici, portando avanti allo stesso tempo un piano di recupero della stessa proprietà. Più chiaro di così”.

“Sorprende – osserva l’assessore Zaccarin – il voto contrario alle delibere sul finanziamento dell’impianto semaforico nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco da parte di chi l’aveva sollecitato in uno degli ultimi Consigli Comunali, così come la nota avversione agli investimenti riguardanti gli impianti sportivi, necessari per accogliere in sicurezza centinaia dei nostri ragazzi che quotidianamente praticano le diverse discipline sportive. Nonostante le difficoltà generate dal Covid che continua ad avere riflessi sulle minori entrate e sulle maggiori spese – nel 2020 per il nostro Comune il saldo negativo è stato di 1.400.000 euro – continuiamo a tenere i conti in ordine, prerequisito indispensabile, ma non scontato, per poter erogare i servizi e realizzare opere per la collettività. Numeri e fatti che parlano più di ogni parola”.