Mirano, autori in corte: Roberto Lamantea presenta “Uno strappo bianco”

Roberto Lamantea, giornalista e critico letterario miranese, presenterà il suo ultimo libro di poesie, intitolato “Uno strappo bianco”, venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 17.00 nella sala conferenze di corte Errera, in via Mariutto n. 1 a Mirano.

L’autore sarà introdotto dalla sindaca Maria Rosa Pavanello e dalla delegata alla cultura Renata Cibin.

La presentazione è a cura della Biblioteca comunale con la libreria Biromania. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 392.5949873. Accesso solo con Green pass.

Note sul libro

Con uno sguardo disilluso e strenuamente innamorato del mondo, Roberto Lamantea consegna un libro di quieta potenza, un canto consapevole, come riporta nella prefazione Giovanni Fierro, «di chi sa che la poesia vive di fiducia nella parola e di intensità di vivere». «Poeta lontano da ogni moda contemporanea», scrive nella nota finale Umberto Piersanti, per sottolineare come il percorso poetico di Lamantea sia educato all’indipendenza, alle parole scelte con la cura di chi sa che la bellezza è un inganno «industria / polline di metallo […] nebula d’acidi arcani» che dà vita a una «poesia geneticamente modificata». Lo sguardo del poeta si rifugia nel «sottovoce di bosco», cerca «l’imo del limo», vuole «rinascere terra», sogna la «neve fantasma» che lo cullava da bambino. Il paesaggio, così caro alla poesia d’ogni luogo, è «volato dove / non c’è più / neanche il più». Ma tra cantilena, fiaba, filastrocca, nella danza di rime e assonanze, è ancora possibile trovare tracce di un paesaggio antico, di un canto smarrito nel bosco fatto di «parole piume / parole viandanti» rimaste dall’infanzia a giocare con noi. Anche se la coscienza della storia e di una violenza da sempre identica ci ricorda che «hanno tolto gli occhi / alle parole» e non c’è più il cielo, il sogno non muore, «ostinato a vivere dalla beltà rapito».

Il libro è pubblicato da Interno Libri (link https://internolibri.com/libro/uno-strappo-bianco/

Note sull’autore

Roberto Lamantea è nato a Padova nel 1955. Figlio di un pugliese e una friulana con radici in Austria, ha trascorso infanzia e adolescenza tra Gorizia, Udine, Imperia. Vive a Mirano (Venezia). Ha pubblicato: “Eucaliptus” (Rebellato 1975); “Ibis azzurro” (1979); “Xilofonie” (1994); “Nel vetro del cielo” (Amos 2006); “Verde notte” (Amos 2009); “Delle vocali l’azzurrità” (Manni 2013), il racconto in prosa lirica “Il bambino di seta” (Amos 2020). Ha pubblicato saggi, poesie e racconti su riviste web e in diverse antologie.