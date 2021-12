Mirano, concerto “Natale Chantico & Friends”

7.12.2021 – Domenica 12 dicembre 2021 alle ore 16.00 l’ensemble vocale Chantico si esibirà a Mirano nel concerto dal titolo “Natale Chantico & Friends” presso Villa Giustinian Morosini “XXV Aprile” in via Mariutto 1.

Per la prima volta Chantico offre al pubblico un concerto a tema natalizio, proponendo una selezione dei motivi più famosi della tradizione internazionale, accanto ad alcune carols classiche appositamente arrangiate e a brani moderni di squisita atmosfera festiva, sempre nella consueta modalità a cappella, senza accompagnamento musicale.

Per l’occasione l’ensemble ha invitato alcuni amici come ospiti speciali con i quali poter condividere la gioia di eseguire brani a più voci, in pieno spirito natalizio, perché la musica è condivisione, collaborazione, fraternità.

Ingresso libero con Super Green Pass, posti limitati nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid. Prenotazione consigliata a chantico.trio@gmail.com .

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Mirano, nell’ambito della rassegna Mirano Musica 2021.



Il gruppo vocale “Chantico” si è formato nel 2018 a Mirano dal desiderio di tre amiche d’infanzia, amanti della musica e della reciproca compagnia, di sperimentare una nuova avventura artistica. Tutte le componenti del gruppo provengono da lunghe e variegate esperienze di canto non professionale nei generi più differenti, soprattutto nel canto corale; ora la dimensione raccolta e intima del trio femminile, è una nuova frontiera per tutte, la realizzazione di un sogno di autonomia nel quale ricercare ed esplorare nuovi confini, inventare e assaporare percorsi mai tentati.

L’ensemble porta avanti in autonomia tutte le fasi della performance corale, dalla scelta dei brani allo studio della partitura, dalla concertazione fino all’esecuzione vera e propria, esibendosi senza direzione e senza alcun accompagnamento musicale. Nell’esecuzione “a cappella” le tre voci, ciascuna con le sue specifiche e particolarissime caratteristiche, si completano e valorizzano reciprocamente in un intreccio sonoro di grande effetto.