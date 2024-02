Molise: se ti porti la tazzina da casa il caffè lo paghi 50 centesimi

Pubblicato il 28 Febbraio, 2024

“All’inizio i clienti erano scettici ma poi hanno cominciato a entrare nel bar con la loro tazzina da caffè. E invece di pagarlo 80 centesimi lo pagano 50”.

Moreno Spada e Ida Di Ciacco, titolari del bar Don Antò di Venafro, in provincia di Isernia, hanno lanciato questa iniziativa anti-spreco da pochi giorni e hanno già riscosso molto successo.

“In questo modo noi risparmiamo acqua, elettricità e tempo e i clienti 30 e 70 centesimi rispetto al caffè consumato al banco o al tavolo con la tazzina fornita da noi”, spiegano.

Un’idea in controtendenza rispetto ai locali che, invece, fanno pagare sovrapprezzi per ogni piccolo servizio in più, dal taglio a metà di una tramezzino all’uso del Pos.

Quella di Don Antò, però, sta rivelandosi un’iniziativa di successo, legata sia al risparmio sia alla sensazione di sentirsi veramente a casa.

