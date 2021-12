Montebelluna, manutenzione stradale in corso: modifiche alla viabilità fino al 7 dicembre

1.12.2021 – A Montebelluna sono in corso in questi giorni alcuni lavori di manutenzione stradale che comporteranno delle modifiche alla viabilità fino al prossimo 7 dicembre.

Si tratta dell’ultima tranche di interventi di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2021 per il quale il Comune ha stanziato 280mila euro (finanziati con mutuo) e di alcuni interventi puntuali di manutenzione stradale nel territorio comunale finanziati nell’ambito del pacchetto biennale (62mila euro complessivi).

Questi gli interventi previsti nei prossimi giorni:

installazione guard-rail in Via Gazie, in corrispondenza del sottopasso ferroviario a sud dell’intersezione con Via Castagnole;

installazione guard-rail in Via Fonda, nella parte terminale verso la Tradotta;

asfaltatura dell’intersezione tra Via Repubblica Veneziana e Via Caonada;

asfaltatura della corsia est di Via Feltrina Sud, in corrispondenza del civ. 129A;

la manutenzione della pavimentazione stradale di fronte il civ. 96 di Via Cal di Mezzo;

la realizzazione di un rappezzo stradale in Via S. Andrea, in corrispondenza del civ. 146;

la realizzazione caditoia stradale in Via del Termine, in corrispondenza del civ. 2;

la realizzazione di un rappezzo stradale in Via dei Stech, in corrispondenza del civ. 2;

la realizzazione di una caditoia stradale in Via Santa Caterina da Siena, fronte il civ. 69;

Gli interventi comporteranno la modifica alla viabilità perciò fino al 7 dicembre:

è istituito il senso unico alternato regolamentato a mezzo movieri/semafori mobili in via Caonada, in corrispondenza di via Repubblica veneziana;

è sospeso il transito veicolare ed è vietata la sosta con rimozione forzata in via Repubblica veneziana, nel tratto compreso dalla cabina Enel all’intersezione con via Caonada.

è istituito il senso unico alternato regolamentato a mezzo movieri/semafori mobili in via Feltrina sud, in corrispondenza del civ. 129a;

è istituito il senso unico alternato regolamentato a mezzo movieri/semafori mobili in via Gazie in corrispondenza del sottopasso ferroviario, a sud dell’intersezione con via Castagnole;

è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico/movieri:

– in via Cal di mezzo, in corrispondenza del civ. 96;

– in via S. Andrea, in corrispondenza del civ. 146;

– in via Del Termine, in corrispondenza del civ. 2;

– in via dei Stech, in corispondenza del civ. 2;

– in via S. Caterina da Siena, in corrispondenza del civ. 69.