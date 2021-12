Montegrotto Terme, Santa Claus Street Band, coro natalizio e famiglie al museo

3.12.2021 – Programma ricco di appuntamenti per il primo fine settimana di «Merry Christmas Montergrotto Terme». Domenica 5 dicembre alle ore 15:30 al museo del Termalismo nel rustico di villa Draghi è in programma un’attività per famiglie: «I Saturnalia: un mondo alla rovescia!». Ci sarà una visita tematica per adulti e un laboratorio didattico per i bambini. Prenotazione obbligatoria telefonando al 389 023 5910 o info@museodeltermalismo.it e a pagamento (5 euro). Per partecipare agli eventi agli adulti è richiesto il Green Pass.

Dalle 16 alle 18.30 in piazza Primo Maggio «Piccolo Coro Natalizio» con un ensemble vocale con giovani alle prese con le tanto amate melodie natalizie.

Alla stessa ora in viale Stazione ci sarà un’animazione itinerante: «Santa Claus Street Band», cinque Babbi Natale musicisti di una mitica street band.