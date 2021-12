Monteverde e Montespaccato, sequestrati oltre mezzo chilo di hashish, 2 giovani arrestati

I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, lo scorso pomeriggio, hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre mezzo chilo di droga e 640 euro ritenuti provento di attività illecite.

In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Monteverde Nuovo hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 19 anni, senza occupazione e con precedenti, sorpreso a cedere dosi di hashish ad un giovane in via Giuseppe Ravizza. I militari hanno sequestrato 5 dosi di “fumo” e 380 euro in contanti.

Poco dopo, i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno notato un cittadino tunisino di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava con fare sospetto in via Pietro Bembo e lo hanno fermato per un controllo. Il giovane è stato trovato in possesso di 519 g di hashish suddivisi in 50 ovuli e 260 euro in contanti e quindi dichiarato in arresto.

Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.