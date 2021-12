Morgano, Giovanni Lazzaro è l’atleta trevigiano dell’anno

Il 17enne mezzofondista di Morgano sarà premiato sabato 11 dicembre a Tarzo in occasione della tradizionale festa dell’atletica provinciale che incoronerà i protagonisti della stagione 2021

Treviso, 9 dicembre 2021 – Ottocento metri di gloria: Giovanni Lazzaro è l’Atleta trevigiano dell’anno. Sarà premiato sabato 11 dicembre, a Tarzo, nella tradizionale Festa dell’atletica provinciale che si terrà, a partire dalle 16, nell’auditorium della Banca PrealpiSanBiagio. Diciassette anni, residente a Morgano e tesserato per l’Us Atletica Quinto Mastella, Lazzaro è uno giovani talenti del mezzofondo azzurro. Nel 2021 ha vinto due titoli italiani allievi (indoor e outdoor), vestito la maglia azzurra ai Campionati Europei under 20 di Tallinn (lui che è ancora un under 18) e corso gli 800 in 1’50”64 dopo aver migliorato un record regionale di categoria che durava da ben 37 anni. Succede ad un altro mezzofondista, l’opitergino Nicolò Bedini, premiato nel 2019 (nel 2020 la cerimonia non si è svolta). Una settantina gli atleti attesi sul palco della Festa trevigiana, organizzata dal Comitato provinciale della Fidal presieduto da Dino Brunello. Riconoscimenti speciali anche per i lanciatori Alessia Pivato e Matteo Perin (premio “Adriano Didonè”) e per la specialista delle prove multiple Eleonora Favaretto (premio “Magalì Vettorazzo”). Premiati anche otto campioni italiani e quattro maglie azzurre. Tecnico dell’anno, Gianluca Vanin, che ha guidato Lazzaro nella sua straordinaria stagione. Giudice dell’anno, Stefano Galeotti.

I premiati. Premio Atleta dell’anno: Giovanni Lazzaro (Us Atl. Quinto Mastella). Premio “Adriano Didonè”: Alessia Pivato, Matteo Perin (Team Treviso). Premio “Magalì Vettorazzo”: Eleonora Favaretto (Us Atl. Quinto Mastella). Premio Tecnico dell’anno: Gianluca Vanin (Us Atl. Quinto Mastella). Premio Giudice dell’anno: Stefano Galeotti. Campioni italiani: Harriet Amponsah Agyekum (Atl. Silca Conegliano), Matteo Perin (Team Treviso), Enrico Busato (Atl. San Biagio), Giovanni Lazzaro (Us Atl. Quinto Mastella), Rebecca Agbortabi, Anita Nalesso (Trevisatletica), Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano), Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana). Maglie azzurre: Riccardo Ganz (Team Treviso), Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana), Giovanni Lazzaro (Us Atl. Quinto Mastella), Samantha Zago (Trevisatletica).

ALLIEVI. Simone Corona, Riccardo Tomè (ATL-Etica San Vendemiano);Enrico Busato (Atl. San Biagio);Luca Cinel, Federico Morona (Team Treviso);Manuel Bresolin, Alessio Favaretto (Trevisatletica);Christian Panatta, Vittorio Pol (VFGroup Atl. Santa Lucia);Giovanni Lazzaro (Us Atl. Quinto Mastella);Alvise Bona, Marco Pierantonio Tomasella (Vittorio Atletica).

CADETTI. Guglielmo Conte, Christian Cortellaro, Matteo Giusto, Giacomo Rottin (Atl. Villorba); Matteo Franceschin, Fabio Gardenal, Alessio Roman, Giacomo Ruffoni (ATL-Etica San Vendemiano); David Brazzo (Atl. San Biagio); Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano); Pietro De Pizzol (Silca Ultralite); Giovanni Alba, Feyisa Campigotto, Leonardo Zara (Trevisatletica).

RAGAZZI. Kevin Genovese (Atl. Ponzano). Paul Cornaglia, Cristiano Fanton, Riccardo Fornasiero, Giovanni Pedron (Atl. Villorba); Riccardo Cenedese (Silca Ultralite);Jacopo Cinquegrani, Federico Fraticelli, Michele Marchetti, Leroy Ogbekene, Davide Pompei, Alessandro Scalco (Trevisatletica).

ALLIEVE. Elisa Maglione, Matilde Spessotto, Agnese Zanatta (Atl. Ponzano); Genny Gava (Atl-Etica San Vendemiano); Francesca Piccolo (Atl. Valdobbiadene); Matilde Dal Mas (Silca Ultralite);Francesca Bergamin, Giulia Hernandez Broggin, Martina Fratta, Elisa Maria Menegotto (Team Treviso); Aurora Pongiluppi, Ginevra Vedova, Margherita Zago, Caterina Zorzi (Trevisatletica); Gioia Da Ros, Anna Giacomin, Maddalena Pin (Vittorio Atletica).

CADETTE. Alessia Tozzato (Atl. Ponzano);Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano);Emma Bottega,Gaia Camerotto, Marianna Liliana (ATL-Etica San Vendemiano); Rebecca Agbortabi, Beatrice Buso, Gioia Genovese, Anita Nalesso (Trevisatletica).

RAGAZZE. Gioia Cendron (ATL-Etica San Vendemiano); Sofia Zambon (Atl. Villorba); Giorgia Camillo, Giulia Dario, Maddalena Gnocato, Micol Lazzarini (G.A. Vedelago); Martina Filippetto, Bianca Noal, Sara Orlando, Vittoria Stragliotto (Atl. Pederobba); Rebecca Gava (Silca Ultralite); Elisa Fossa, Alice Niero, Amelia Velo (Trevisatletica).

SOCIETA’. Atl. Villorba, Atl. San Biagio, Atl. Pederobba, Trevisatletica, Atl. Montebelluna, Atl. Ponzano, Nuova Atl. Tre Comuni, ATL-Etica San Vendemiano, Atl. Stiore Treviso, Vittorio Atletica, Silca Ultralite Vittorio Veneto, VFGroup Atl. Santa Lucia, G.A. Vedelago, Us Atletica Quinto Mastella.