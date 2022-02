Morte Lorenzo Parelli: scontri a Napoli tra studenti manifestanti e forze dell’ordine

Oggi pomeriggio si sono registrati degli scontri a Piazza dei Martiri, a Napoli, davanti alla sede dell’Unione degli Industriali, tra studenti e attivisti dei centri sociali e le forze dell’ordine.

I manifestanti, riunitisi per protestare per la morte dello studente Lorenzo Parelli, hanno iniziato a lanciare vernice rossa sul portone della sede, per poi tentare di forzare il cordone delle forze dell’ordine.

Polizia e carabinieri hanno risposto con una carica. I manifestanti si sono poi diretti a Piazza Vittoria, dando vita ad un blocco stradale, infine si sono incolonnati in corteo lungo via Partenope.