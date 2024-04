Morti i gemelli siamesi più longevi al mondo: uniti 62 anni per il cranio

Pubblicato il 13 Aprile, 2024

Per ben 62 anni hanno vissuto uniti per il cranio, vivendo due vite parallele ma separate. É l’incredibile storia di , gemelli siamesi morti lo scorso 7 aprile per cause sconosciute, come riportato dai necrologi pubblicati dalla Leibensperger Funeral Homes di Amburgo, in Pennsylvania.

Tra l’altro fino al 2007 George era noto come Reba Schappell, ma poi si è identificato come maschio cambiando anche il nome. Prima del coming out di George detenevano anche il record di gemelle siamesi più anziane di sempre. Inoltre sono anche la prima coppia di gemelli siamesi dello stesso sesso a identificarsi come generi diversi, come riporta Usa Today.

La storia di George e Lori

Nati in Pennsylvania il 18 settembre 1961, fino a 24 anni hanno vissuto nell’istituto Reading che ospitava principalmente pazienti affetti da disabilità mentali. I genitori li avevano abbandonati nella struttura, dicendosi “spaventati e confusi”. La vita dei due cambiò quando Ginny Thornburgh, moglie dell’ex governatore della Pennsylvania Richard Thornburgh, intervenne a loro favore facendoli uscire dopo aver dimostrato che non avevano alcuna disabilità mentale.

La grave malformazione

George e Lori erano gemelli craniopagi, cioè persone che condividono una parte dei teschi parzialmente fusi, e condividevano i vasi sanguigni vitali e il 30% del cervello. Erano affetti da una delle forme di gemellaggio siamese più raro di sempre, riscontrabile nel 2-6% dei casi in tutto il mondo.

George aveva la spina bifida ed era costretto a vivere su una sedia a rotelle, spinta proprio dalla sorella. Hanno aggirato addirittura le leggi della scienza, secondo la quale non avrebbero potuto vivere oltre i 30 anni, mentre hanno vissuto più del doppio. Per questo motivo sono entrati anche nel Guinness World Records in quanto erano i gemelli siamesi più anziani di sempre.

Erano uniti con la fronte rivolta in direzioni opposte, quindi non hanno mai potuto vedersi in faccia. Un intervento chirurgico fu scartato a priori, poiché a quel tempo la tecnologia non aveva i mezzi di oggi. In ogni caso i due neanche volevano essere separati poiché, come dichiarato da Lori al Los Angeles Times nel 2022: “Non si può intralciare l’opera di Dio”.

Due vite diverse, ma parallele

Per quanto impossibile, i due hanno vissuto vite diverse. George per anni è stato un cantante country professionista e ha tenuto anche concerti all’estero, mentre Lori dopo aver conseguito una laurea ha anche lavorato in un ospedale. Mentre Lori preparava gli strumenti medici, George se ne stava in silenzio e leggeva un libro, come raccontato in un’intervista.

Avevano trovato un loro “modus vivendi” e vivevano in un appartamento con due camere da letto, affinché ognuno dei due avesse la sua privacy. George aveva diversi animali domestici, mentre Lori ha avuto diversi fidanzati e avrebbe dovuto addirittura sposarsi, ma il suo compagno morì in un incidente automobilistico.

About Post Author