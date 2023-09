Muore il giorno prima del matrimonio: Sara Viscardi sarà sepolta con l’abito da sposa

Pubblicato il 14 Settembre, 2023

Non ce l’ha fatta a coronare il suo sogno d’amore; Sara Viscardi, 39enne di Riva di Solto (Bergamo), era malata da tempo ma, voleva con tutte le sue forze sposarsi con il suo Francesco. Purtroppo, pochi giorni prima delle nozze, fissate in Sicilia, le sue condizioni si sono aggravate ed è morta. Una forma tumorale – che negli ultimi tempi pareva sotto controllo – l’ha portata via al suo amore, Francesco

“Sono stati giorni da incubo di fronte al peggioramento delle condizioni di nostra figlia, che aveva scoperto mesi fa di avere un tumore”, le parole dei genitori Patrizia e Marcello a L’Eco di Bergamo. “Aveva però deciso di sposarsi ugualmente, anche perché le sue condizioni sembravano stabili. Invece è tutto precipitato rapidamente”. E ora sarà sepolta con l’abito da sposa.

Il matrimonio era stato programmato per il 10 settembre a Patti, in provincia di Messina, dove era originario il suo promesso sposo. La cerimonia, era però stata spostata per una ricaduta di Sara e un ricovero d’urgenza, prima all’ospedale di Patti e poi al Policlinico di Messina. Poi, l’epilogo: il giorno prima del matrimonio la 39enne si è sentita male di nuovo ed è deceduta il 12 settembre, tra lo strazio dei suoi familiari. Il giorno prima della cerimonia.

“Annunciamo con la morte nel nostro cuore che la nostra amata figlia Sara ha raggiunto la pace e serenità nell’alto dei cieli e da lassù con la sua anima gentile ci proteggerà nel nostro cammino”, il ricordo commosso dei genitori su Facebook. “Ciao Sara, ci vedremo un giorno e torneremo ad essere felici tutti insieme… Tua mamma Patrizia e tuo fratello Valerio con il tuo papà Marcello, che ti hanno tanto amato”.

Questa sera la salma di Sara ritornerà nella casa di famiglia a Riva di Solto, sul lago d’Iseo, dove la famiglia gestisce il ristorante Zù: nel paese del Sebino. Sabato alle 15, sarà celebrato il funerale della 39enne, nella chiesa di San Nicola. Foto da facebook