Musica: ‘2 mari song Festival’, Taranto ancora protagonista

Pubblicato il 10 Maggio, 2022

Una vetrina nazionale per ottenere il pass per ‘Sanremo Discovery 2023’

Torna a Taranto il 2 mari song Festival. Si tratta del più grande contest discografico radiotelevisivo nazionale per cantautori, interpreti e band emergenti mai realizzato in città. Un trampolino di lancio di assoluto valore che consente di ottenere il pass per Sanremo discovery 2023, vetrina discografica di caratura nazionale, in programma proprio nella settimana del notissimo Festival della canzone italiana.

Un’idea dell’Executive manager della EDM international production Mario Greco e tenuta a battesimo dall’A&R (Artisti e Repertorio) Director della SONY Columbia, il Maestro Roberto Rossi, autorevole garante della bontà del progetto.

Per partecipare all’evento, in programma a Taranto il 29 e 30 ottobre prossimi, occorre inviare nome e cognome, seguiti dalla scritta 2 Mari Song Festival, alla mail ufficiale info@edminternationalproduction.com per poter poi essere ricontattati dalla produzione. Per ulteriori informazioni si può comporre il numero telefonico 368 7218327.