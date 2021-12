Preziosissimo successo dell’Atalanta che batte il Napoli in rimonta 3-2 e si ripropone di prepotenza nella lotta Scudetto. Parte bene la squadra di Gasperini che passa con Malinovskyi ma poi a cavallo dei due tempi subisce la reazione del Napoli che segna con Zielinski e Mertens. Ma l’Atalanta reagisce e va in gol, in 5′, due volte: Demiral e Freuler fissano il punteggio che vale tre punti molto importanti. CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI-ATALANTA 2-3