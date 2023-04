Napoli: furto dei guard rail sull’asse viario Melito-Scampia. Traffico in tilt

Pubblicato il 24 Aprile, 2023

Il traffico nell’area settentrionale di Napoli è in forte crisi a causa del furto di alcune parti delle barriere di protezione stradale lungo l’asse viario che collega Melito a Scampia. Questo episodio ha causato molti disagi alla circolazione stradale, rendendo particolarmente difficile la vita degli automobilisti. Ieri, la Polizia locale è intervenuta per affrontare la situazione, ma l’uomo responsabile del furto è riuscito a sfuggire alla cattura nascondendosi all’interno dell’insediamento di un campo rom situato in Viale della Resistenza. E’ stato deciso di chiudere l’intero tratto stradale tra Melito e Scampia per motivi di sicurezza dagli addetti comunali.

“È caos traffico nell’area a Nord di Napoli, infatti la Protezione Civile della Regione Campania ha chiuso gli ingressi dell’asse perimetrale di Melito da Scampia a Mugnano, e questo perché sono stati rubati dei guard rail e lungo la strada, dalla quale si accede poi all’Asse Mediano, sono state trafugate alcune parti delle barriere laterali di protezione”. L’uomo è stato denunciato dal consigliere Francesco Borrelli dopo che ieri la Polizia Locale di Napoli è intervenuta sull’asse viario Melito – Scampia.

“Il ladro, come ricostruisce Borrelli, sarebbe stato colto sul fatto dalla Polizia Municipale ma è riuscito a fuggire all’interno del campo rom di viale della Resistenza a Scampia.

Le forze di polizia stradale sono state costrette a controllare i tratti non protetti dai cordoli della strada per evitare incidenti. A causa di tutto ciò il traffico è andato in tilt e si sono formate lunghe code di auto. In attesa del ripristino delle barriere la polizia continuerà a presidiare il tratto di strada”.

“Chiediamo che la situazione venga ripristinata il più presto possibile con il ricollocamento delle barriere protettive.

Questo caos non può durare ancora di più – infine precisa il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra – ci auguriamo che i responsabili del furto vengano presto individuati e puniti. Il problema resta, però, sempre lo stesso. Questi campi non hanno più motivo di esistere, sono ricettacoli di degrado ed illegalità e vanno, quindi, smantellati definitivamente.”

