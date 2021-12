NEVICATE A QUOTE AUTOSTRADALI IN DIVERSE REGIONI DEL NORD. Ecco dove!

Una perturbazione nordatlantica, accompagnata da aria di origine artica, è attesa sulla nostra penisola a partire dalle prime ore del giorno 8 dicembre e per le successive 24-36 ore, portando intense precipitazioni nevose anche a quote autostradali in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia.

La fase più intensa riguarderà l’intera giornata di mercoledì 8 dicembre.

Sulla rete di Autostrade per l’Italia le tratte principalmente interessate saranno:

– la A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Milano e Parma;

– la A4 Milano-Brescia;

– la A8 Milano-Varese;

– la A9 Lainate-Como-Chiasso;

– la A26 Genova-Gravellona Toce;

– la A7 Genova-Serravalle Scrivia;

– la A10 Genova-Savona;

– la A27 Venezia-Belluno;

– la A23 Udine-Tarvisio;