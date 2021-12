NIENTE CAPODANNO IN PIAZZA CAUSA RESTRIZIONI COVID

A causa del maltempo sono state rimandate le inaugurazioni di alcuni presepi della città inizialmente previste per mercoledì 8. Ad eccezione del presepe di Riotorto, la cui inaugurazione si svolgerà comunque domani alle 16.30, i restanti presepi saranno inaugurati domenica 12 dicembre.

Inoltre, la festa di Capodanno in piazza Verdi quest’anno non si svolgerà: a causa della delicata situazione pandemica l’Amministrazione ha ritenuto opportuno non organizzare un evento pubblico di massa.

In aggiunta è stata emessa un’ordinanza sindacale che vieta l’utilizzo di fuochi d’artificio e petardi anche nella notte del 31 dicembre.