Una nuova caserma della Guardia di Finanza a Carpi (MO).

Ieri giovedì 2 dicembre 2021., alla presenza del Comandante Provinciale di Modena – Col. t.ST Adriano D’Elia, è stata firmata in Municipio la convenzione fra Demanio e Amministrazione comunale di Carpi per l’acquisizione del terreno destinato alla costruzione della futura caserma del Corpo. Con la formale sottoscrizione dell’atto notarile è stato trasferito per 99 anni, il diritto di superficie su un’area comunale di tremila metri quadri in via Nuova Ponente, dove sarà edificata la nuova caserma della Compagnia di Carpi delle “fiamme gialle”.

La realizzazione della futura caserma porrà fine all’attuale locazione passiva e garantirà al Reparto un’adeguata sede operativa, moderna e funzionale, rendendo più efficace il presidio sul territorio. I fondi necessari alla realizzazione della Caserma saranno stanziati dalla Guardia di Finanza, e sarà il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) a svolgere il ruolo di stazione appaltante.