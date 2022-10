Oggi il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani firmerà l’autorizzazione per il rigassificatore nel porto di Piombino

Pubblicato il 25 Ottobre, 2022

COMUNICATO FIM-FIOM-UILM

Abbiamo appreso che oggi il Commissario e Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani alle ore 12 firmerà l’autorizzazione per il rigassificatore nel porto di Piombino.

In questi mesi abbiamo avuto numerosi incontri con tutti i Soggetti ed attori principali, abbiamo scelto di entrare nel merito ed abbiamo più volte posto delle precise domande ed osservazioni in merito alla salvaguardia della salute e sicurezza delle persone e dell’ambiente nonché sull’operatività del Porto, al fine di salvaguardare tutti i posti di lavoro e le aziende che ci operano.

Abbiamo chiesto di essere convocati al Presidente e Commissario per ottenere tali risposte prima della conclusione dell’iter autorizzativo.

Ad oggi tali risposte mancano dal Soggetto che per noi è il vero Garante e non possono essere sufficienti le sole rassicurazioni di Snam.

Essendo ancora in assenza di tali risposte, le Organizzazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm organizzano per domani a Firenze un Presidio sotto il Palazzo della Regione Toscana, e certi del pieno supporto delle Confederazioni Cgil-Cisl-Uil, ci riserviamo di valutare successivamente ulteriori forme di mobilitazione se non arriveranno le garanzie da noi richieste.