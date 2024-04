Pubblicato il 10 Aprile, 2024

Lo ha visto in tv al telegiornale durante il notiziario serale, e da allora si è persa di lui, decidendo di unirsi a lui in matrimonio. Tuttavia, questa storia di amore non è tratta da una trama romantica, bensì emerge dalle pagine di cronaca nera, in quanto il personaggio principale è Mario Pincarelli, uno dei quattro giovani condannati per l’assassinio di Willy Monteiro Duarte. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Nova, la cerimonia nuziale è programmata per il 16 aprile successivo, e si terrà dietro le sbarre della prigione di Civitavecchia, dove attualmente Pincarelli è rinchiuso.

Si è innamorata guardandolo alla televisione

Pincarelli, originario di Artena, è stato giudicato colpevole in secondo grado per l’omicidio di Willy, insieme ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi (24 anni) e a Francesco Belleggia (23 anni), ed è stato condannato a 21 anni di reclusione. Secondo quanto riferito da Nova, la sua futura moglie, una donna di 28 anni proveniente da un Comune a nord di Roma, si è innamorata di lui dopo aver visto le sue immagini trasmesse dai notiziari che hanno coperto il processo giudiziario. Nonostante abbiano avuto un solo incontro, durante un’udienza del processo, la loro relazione è stata alimentata principalmente da una connessione virtuale.

L’udienza in Cassazione

Nella giornata odierna, è previsto che la Corte di Cassazione emetta il verdetto sul caso di Pincarelli e dei suoi tre coimputati. Indipendentemente dall’esito, il prossimo martedì il giovane si unirà in matrimonio. Assistito dall’avvocato Loredana Mazzenga, Pincarelli cercherà di ridurre l’accusa da omicidio volontario a preterintenzionale. Attualmente, tra i quattro imputati, la sua posizione nell’omicidio di Willy è considerata la meno grave, tanto che l’avvocato è riuscito a ottenere una pena più leggera, sebbene restino comunque 21 anni di detenzione.

