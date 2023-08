Ennesima ondata di insulti hater a Chiara Ferragni: “E mangiatela qualcosa!”

Pubblicato il 11 Agosto, 2023

La domanda non è se ci sarà una nuova polemica social su Chiara Ferragni, ma quando. E così dopo la polemica per lo scatto di famiglia senza Fedez, arriva un’altra ondata di critiche all’influencer per un outfit estivo che molti hanno definito discutibile.

La vacanza a Ibiza

L’imprenditrice digitale in questi giorni si è concessa una vacanza a Ibiza, ma proprio non riesce a staccarsi dal suo profilo Instagram dove quotidianamente posta foto, video e Storie.

Negli ultimi scatti la Ferragni ha sfoggiato un outfit inedito: un top incrociato giallo e nero, degli short total black e un paio di stivali che arrivano sotto al ginocchio, più una mini bag della Louis Vuitton.

L’ondata di critiche contro Chiara Ferragni

Molti follower si sono scatenati contro Chiara Ferragni, ritenendo di cattivo gusto l’utilizzo di stivali alti per un outfit chiaramente estivo. Non sono mancatE le critiche al fisico dell’influencer, ritenuto da molti eccessivamente magro. “Ormai sei pelle e ossa” – ha scritto qualcuno, mentre un altro follower ha commentato: “Mangiatela qualcosina”.

Questi sono i commenti più “teneri”, poiché alcuni hater hanno alzato il tiro degli insulti e sono passati alle offese personali. “Senza i social non saresti un c***o” – ha scritto sprezzante una follower, mentre un altro ha scritto con altrettanto disprezzo: “Troppa importanza a questi personaggi , non capisco l’utilità per il mondo ! Aiutoooo”.

Chiara Ferragni solo pochi giorni fa aveva smentito la presunta crisi tra lei e Fedez, così come aveva replicato all’altra polemica relativa alle foto sbarazzine pubblicate al largo della Sicilia mentre l’isola andava in fiamme. Questa volta invece ha deciso di non replicare e di lasciarsi scivolare addosso critiche, insulti e polemiche.