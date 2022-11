Onori ai Caduti di tutte le guerre resi alla Chiesa di San Nicolò l’Arena e al Cimitero di Guerra Inglese

Pubblicato il 2 Novembre, 2022

Oggi 2 novembre al vestibolo del Sacrario Militare della Chiesa di San Nicola l’Arena sono stati resi gli Onori ai Caduti di tutte le guerre.

La cerimonia, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Catania, Mons. Luigi Renna, si è svolta alla presenza del Prefetto, Maria Carmela Librizzi, del Commissario straordinario della Città metropolitana di Catania, Dott. Federico Portoghese, del Comandante del Presidio Militare Direttore Marittimo della Sicilia Orientale Contrammiraglio Giancarlo RUSSO e dei vertici delle Forze Armate e Forze di Polizia di Catania.

Successivamente, le autorità intervenute hanno reso gli onori e deposto le corone d’alloro in omaggio ai caduti presso il Cimitero di Guerra Inglese di Bottaceto, gestito dalla Commonwealth War Graver Commission e presso il Cimitero di Guerra Germanico di Motta S. Anastasia, alla presenza del Sindaco del Comune, Onorevole Anastasio Carrà, del Console onorario della Repubblica Federale di Germania, Dott. Nunzio Turiaco, di alcuni militari delle Forze Armate tedesche in Italia in servizio alla Nato Ags Force Sigonella e di una rappresentanza della Comunità Evangelica Luterana di Sicilia.

Le iniziative sono state condivise con tutti i Comandi militari e delle Forze di polizia del Presidio di Catania, con la partecipazione di Rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.